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القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين بقليوب

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القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين بقليوب القبض على عاطل بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين بقليوب
تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط عاطل بحوزته بندقية آلية وكمية من مخدر الهيروين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بالواقعة، وتمكن المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث مركز قليوب، من ضبط المدعو "إبراهيم .ف" 28 سنة عاطل مقيم – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية تحمل رقم 58023 و7 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 30 جراما، ومبلغ مالى 450 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للتواصل بعملائه.

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مصر 365