رياح شديدة تضرب «الشرقية» وتخلف أضراراً متعددة

شهدت أجواء منطقة الساحل الشرقي طقساً سيئاً، حيث سادت خلال اليومين الماضيين رياح شديدة مصحوبة بغبار كثيف، أدى إلى حجب الرؤية في بعض المناطق، وتساقط عددٍ من الأشجار على المركبات جوار المنازل في داخل الأحياء، بالإضافة إلى تلف خيام رمضانية، وسقوط حواجز خشبية وحديدية وسقوط أشجار وتأثر أخرى وزحف للرمال، دون أن تتسبب في أضرار بشرية تذكر. وسط تأهب الجهات الأمنية بالمنطقة، ومطالبتها الجميع بتوخي الحيطة والحذر، والتواصل مع غرفة العمليات للإبلاغ عن أي حالة. مؤكدة بأنه لم يتم تسجيل أي بلاغات عن حوادث طارئة.

وكانت رياح قد هبت في الساعات المتأخرة من مساء الثلاثاء بشكل مفاجئ، متسببة في إثارة الغبار والأتربة. وتم إيقاف رحلات الصيد ومنع الإبحار من قبل إدارة حرس السواحل، ما أسفر عن خلو دكك الأسواق المحلية من الأسماك الطازجة والمستهلكين.