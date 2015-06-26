زيادة فيتامين B12 فى الجسم تزيد من احتمالات الإصابة بحب الشباب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها أحدث دراسة علمية، حيث أفادت أن المستويات العالية من فيتامين B12 قد تؤثر على نشاط الجراثيم لدى بعض الناس، وتسبب ظهور حب الشباب.

وأوضح قائد الدراسة هوى ينغ لى، أستاذ مساعد فى علم الصيدلة الجزيئية والطبية فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أنه ليس فقط فيتامين B12 الذى يتسبب فى ظهور حب الشباب ولكن أيضاً الجينات الموجودة فى الجسم.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن نقص فيتامين B12 يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، مثل فقر الدم، مشاكل فى الجهاز الهضمى، مشاكل فى الأعصاب مثل التخدير والوخز فى الأطراف، مشاكل فى الرؤية وفقدان الذاكرة.

وأشار الباحثون أن كثير من الناس فوق سن 50 يفقدون القدرة على امتصاص فيتامين B12 من الأطعمة، pde يوجد فى المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان والأسماك الصدفية.

وأوضح الباحثون أنه هناك بعض الجينات التى يمكن أن تؤثر على ما إذا كان الناس سيصابون بحب الشباب أم لا، وهذه الجينات يمكن أن تكون هدفا للعلاج فى المستقبل.

وأضاف الباحثون أن فيتامين B12 قد يعزز حب الشباب عن طريق توقف نمو نوع من البكتيريا الجلد المعروفة باسم "البكتيريا البروبيونية".