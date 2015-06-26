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بالصور.. عائلات "تتسحر" على أطول مائدة إفطار بالإسكندرية

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استمتعت بعض الأسر فى الإسكندرية بوجبة السحور على الطاولات الخاصة بأطول مائدة للأفطار بعد تجهيزها، بمنطقة ستانلى والتى ستمتد إلى منطقة سان ستيفانو.

وقال مصطفى عاشور، أحد من تناولوا السحور على المائدة، أنه جاء لكى يستمتع بوجبه السحور ومشاهدة اطول مائدة، ويكون أول الجالسين عليها منذ السحور ويلتقط الصور التذكارية مع أسرته وأطفاله فى أطول مائدة فى العالم، وتصبح ذكرى خالدة لأسرته.

وأضافت منال عبد النبى، أنها سمعت عن أطول مائدة بالإسكندرية وأنها ستدخل موسوعة جينيس العالمية وأرادت أن تستمتع بوجبة السحور مع أسرتها ومشاهدة الطاولات التى سيتحدث عنها العالم.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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