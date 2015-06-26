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خبيرة تغذية تنصح بتناول الفاكهة والخضروات المدرة للبول والمغذية فى رمضان

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خبيرة تغذية تنصح بتناول الفاكهة والخضروات المدرة للبول والمغذية فى رمضان خبيرة تغذية تنصح بتناول الفاكهة والخضروات المدرة للبول والمغذية فى رمضان
أوضحت خبيرة الجمعية الغذائية الفرنسية "أوريليا – هوشت" فى مركز "تالاسوتيراتى" بفرنسا، أن هناك بعض الخضروات والفاكهة الغنية بالمواد الغذائية التى يحتاجها جسم الإنسان، خاصة فى رمضان، كما أنها مدرة للبول نظر لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء الذى يساعد على تنقية الجسم من السموم التى تدخله بالإضافة لترطيب الجسم.

وأشارت الخبيرة فى دراستها إلى أن هناك نباتا مثل البنجر الغنى بالنيترات الذى يساعد على استبعاد السموم وأكسدة الأنسجة، كذلك ثمرة الكشمشة فهى تعمل على تحسين الدورة الدموية وتنقية الدم وهى تعطى البوتاسيوم المدر للبول/ ونبات الهليون وهى تحتوى على مكونات قادرة على تنشيط الكلى وألياف مفيدة لعملية إدرار البول وكذلك الخيار الملىء بالمياه والبوتاسيوم ولكنه يفتقر إلى الصوديوم، وهو يسهم فى إدرار البول وأخيرا ثمرة العسل البوميلو وهى فاكهة صينية من الحمضيات.

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