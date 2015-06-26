5 فوائد لصيام مريض الصدر.. أهمها تقليل نوبات الحساسية

كثير من الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية بالصدر والرئتين يعتقدون أن أداءهم فريضة الصيام قد ينعكس عليهم ببعض الأضرار، إلا أن الرأى الطبى لكثير من الأطباء أن الصوم له فوائدة صحية كبيرة على مرضى الصدر خاصة "الربو الشعبى".

فوائد الصوم على مرضى الصدر

>حول ذلك يقول الدكتور أحمد عبد الحفيظ استشارى أمراض الصدر بكلية طب القصر العينى، إن هناك بعض الفوائد الصحية للصيام تعود على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية بالصدر وأهمها :

1)يساعد الصيام والروحانيات على رفع الروح المعنوية للمريض مما ينعكس على صحته وكفاءة الرئيتن وعضلة القلب وتقليل حدوث نوبات الحساسية الربوية الصدرية والنزلات الشعبية .

2) يستفيد المدخنون من الصيام حيث يساهم الامتناع عن التدخين خلال فترة الصوم فى تقليل فرص الإصابة بالسدة الرئوية وسرطان الرئة.

)معظم مرصى الصدر لديهم مشكلة تتعلق بارتجاع المرئ والتهابات جدار المعدة وبالتالى الصوم يساهم فى حدوث تحسن كبير بالتهابات جدار المعدة والذى ينعكس على حالة الشعب الهوائية والرئتين .

4)مرضى الصدر الذين يعانون من الحاسية على الصدر "الربو االشعبى" يستفدون من الصيام من خلال الامتناع عن تناول بعض الأطعمة التى تسبب لهم حساسية قبل الفطار والتقليل منها مثل المأكولات البحرية والبيض والفواكه التى بالهستامين مثل الموز والفراولة.

5)الصيام يقلل الكولسترول والدهون الضارة مما يساهم فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم والرئتين وبالتالى تتحسن أداء وظائف الرئتين ورفع نسبة الأكسجين بالدم.