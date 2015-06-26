رئيس مركز الخارجة: نقل مياه الشرب لحى المجاهدين لحين إنشاء المحطة

قالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن مشكلة انقطاع المياه عن حى المجاهدين ما زالت تحت السيطرة لحين الانتهاء من إنشاء المحطة الجديدة بقدرة 450 مترا مكعبا فى الساعة.

وأضافت أنه سيتم تخصيص سيارات لنقل مياه الشرب الآمنة إلى المنازل المتضررة التى لاتتعدى عدة منازل فى الحى ممن يعانون من مشكلات تتعلق بوصلات المياه الخاصة بمنازلهم فى الوقت الذى يتم فيه ضخ المياه لأهالى الحى من عدة خطوط مجاورة للتغلب على المشكلة .

وأضافت سمية خليل أنها كلفت رئيس حى المجاهدين بالمرور بنفسه على المنازل بسيارة المياه ولم يجد أيًا من المواطنين فى احتياج للمياه مؤكدة على أن العمل فى إنشاء المحطات الجديدة قيد المتابعة مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإنشاء محطتين بحى الماجهدين وحى السلام للتغلب على مشكلة نقص المياه، خاصة أن تلك المناطق تعد من أطراف الشبكات .