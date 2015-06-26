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7 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس جامعة الزقازيق

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7 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس جامعة الزقازيق 7 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس جامعة الزقازيق
تلقت لجنة طلبات الترشيح لمنصب رئيس جامعة الزقازيق بوزارة التعليم العالى اليوم، فى آخر أيام تلقى الطلبات، أوراق 7 مرشحين بينهم نائبا رئيس الجامعة وعميدين سابقين.

وعلم "اليوم السابع" من مصدر مسئول أن ممن تقدموا بطلبات الترشيح كل من الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد البارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور عبد الله الشنوانى عميد كلية الصيدلة السابق، الدكتور ياسر عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية للبنين السابق، والدكتور عاطف عامر أستاذ كلية العلوم، والدكتور عثمان محمد عثمان كلية الآداب.

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