الصور الأولى لأطول مائدة إفطار فى العالم بعد تجهيزها بالإسكندرية

بدأت تجهيزات محافظة الإسكندرية، فى تنظيم أطول مائدة إفطار فى العالم من منطقة ستانلى حتى سان ستيفانو على طريق الكورنيش، وتم تجهيز طاولات المائدة والكراسى الخاصة بالصائمين فجر اليوم، استعداداً للدخول فى الموسوعة العالمية.

وتستعد الإسكندرية لدخول موسوعة جينيس العالمية فى تنظيم أطول مائدة فى العالم على طريق الكورنيش، وسيبلغ طولها 3400 متر.

يذكر أنه تم عقد مؤتمر صحفى، للإعلان عن تفاصيل المائدة، وقال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، أن طاقة الشباب هى التى تصنع المعجزات، مبديًا سعادته البالغة بحجم المساعدات والمشاركات من المواطنين والمتبرعين.



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