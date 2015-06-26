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مواطن من قرية كتامة يشكو حرمانه من توصيل مياه الشرب لمنزله

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مواطن من قرية كتامة يشكو حرمانه من توصيل مياه الشرب لمنزله مواطن من قرية كتامة يشكو حرمانه من توصيل مياه الشرب لمنزله
تقدم " ربيع محمد فضل " من أهالى قرية كتامة التابعة لدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية , بشكاوى عديدة لمجلس المدينة ومسئولى شركة المياه، اتهم الموظف المختص بتوصيل العدادات والخدمة , بتعمد حرمانه هو وأسرته من مياه الشرب , بعدما رفض توصيل عداد المياه الخاص بمسكنه .

وقال المذكور إنه تقدم بطلب رسمى للحصول على عداد مياه لمسكنه الكائن بالقرية فرفض المسئول توصيل الخدمة على اعتبار أن المبنى مخالف , ولكنه فى نفس الوقت وافق لآخرين بجوار المبنى وتنطبق عليهم نفس الشروط .

وأضاف بعد عدة أشهر وافقت على توصيل المياه رسميا للمخالفين عداد " ممارسة " فذهبت للشركة وقدمت طلبا من جديد , وبعد أيام قليلة فوجئت بتوصيل الخدمة لكل البيوت المخالفة عدا بيتى، ولما سألت الموظف قال لى نصا " أنت بتحلم.. أنت بالتحديد ملكش عداد ولا مقايسة ".على حد قوله.

واتهم الشاكى الموظف المختص بإخفاء طلبه للمرة الثانية وتعمد عدم توصيل الخدمة دون سبب فى الوقت الذى وصلت فيه الخدمة لجميع البيوت المخالفة وجميع الجيران بلا استثناء .

وناشد المواطن المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية ورئيس شركة مياه الشرب بالغربية , بالتدخل والتحقيق فى شكواه، ومحاسبة المسئولين بشركة المياه بمركز بسيون , بعد إجراء تحريات رسمية عن البيوت المشابهة .

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مصر 365

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