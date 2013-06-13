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الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض بعيدا عن "اتفاقيات الاستعمار"

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الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض بعيدا عن "اتفاقيات الاستعمار" الاتحاد الإفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض بعيدا عن "اتفاقيات الاستعمار"

كتب : الأناضول منذ 9 دقائق

دعا الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا إلى التفاوض المباشر للتوصل إلى حل بشأن أزمة "سد النهضة"، في إطار جديد يكون مختلفا عن اتفاقيات "قوى الاستعمار".

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا مساء أمس، إن على مصر وإثيوبيا "بدء التفاوض المباشر لإيجاد حل لخلافهما حول مشروع إنشاء سد إثيوبي على النيل الأزرق، بحيث تكون النتائج في صالح الطرفين".

وحثت زوما البلدين على إيجاد حل "في إطار جديد، يكون مختلفا عن اتفاقيات قوى الاستعمار"، مشيرة إلى أن المحادثات المقبلة "يجب أن تكون في سياق متجدد لا في سياق القوى الاستعمارية، ولكن في سياق الوحدة والنهضة الإفريقية".

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