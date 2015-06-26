"واتس آب اليوم السابع": انفجار قنبلة أسفل سيارة أمام كنيسة مارى حنا بأسيوط

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"،أرسل أحد المواطنين، خبرًا عاجلاً يفيد بوقوع انفجار لسيارة قام مجهولون بزرع قنبلة أسفلها، وذلك أمام كنيسة مارى حنا بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، موضحًا أن مدير أمن أسيوط يتفقد الآن موقع الحادث.

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