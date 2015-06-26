أخبار عاجلة

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات -
القارئ هاني الحسيني يروي مسيرته في حفظ القرآن -
القارئ هاني الحسيني: بندرس علم التصوير لقراءة القرآن -
ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية -
الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"واتس آب اليوم السابع": انفجار قنبلة أسفل سيارة أمام كنيسة مارى حنا بأسيوط

Google+ Print
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"،أرسل أحد المواطنين، خبرًا عاجلاً يفيد بوقوع انفجار لسيارة قام مجهولون بزرع قنبلة أسفلها، وذلك أمام كنيسة مارى حنا بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، موضحًا أن مدير أمن أسيوط يتفقد الآن موقع الحادث.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365