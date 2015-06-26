"تنقية الجداول بالمحامين": شطب 22 ألف عضو لعدم ممارستهم المهنة

طالب صلاح صالح، مقرر لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، وعضو مجلس النقابة العامة، كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية واللجان النقابية للمحامين بالتعاون مع اللجنة وإخطار النقابة العامة بأسماء المحامين غير الممارسين للمهنة، والمخالفين لشروط القيد بالنقابة وفقا لقانون المحاماة.

وقال "صالح" لـ"اليوم السابع" إن اللجنة بدأت خلال الفترة الماضية تنقية الجداول من غير المشتغلين بالمحاماة لإسقاط قيدهم، وبالفعل شطبت اللجنة أكثر من 22 ألف محام لا يمارسون المهنة، وخاطبت النقابة كل الجهات المختصة بالدولة لمعرفة أسماء الحاصلين على ليسانس الحقوق الذين يعلمون بمهن غير المحاماة، ولمعرفة المحامين المسافرين للخارج.

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