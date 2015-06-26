التعليم تُعلن عن إنشاء 5368 فصلاً دراسيًا جديدًا فى 27 محافظة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إنشائها عدد من الفصول الدراسية وصل عددها إلى 5 آلاف و368 فصلاً، حسب التقرير الأخير الذى أعدته الوزارة.

وحصل "اليوم السابع" على الأعداد الخاصة بكل محافظة ونصيبها ضمن الـ"5368" فصلاً التى تم إنشاؤها، وجاءت محافظة الجيزة على رأس القائمة فى إعداد الفصول التى تم افتتاحها بواقع 536 فصلاً، بينما حظت محافظة شمال سيناء بأقل الأعداد بإجمالى 11 فصلاً.

وقال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إن هذه الفصول سوف تدخل الخدمة العام المقبل 2015-2016، وذلك فى إطار سعى الوزارة لتقليل حجم الكثافات فى الفصول.



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