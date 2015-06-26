محافظة الإسكندرية تقرر علاج "دينا" على نفقة الدولة بعد قيام بلطجى بحرقها

فى استجابة سريعة، للقصة التى نشرها "اليوم السابع" بعنوان "بلطجى يحرق "دينا" بالإسكندرية، كلف هانى المسيرى محافظ الإسكندرية وكيل وزارة الصحة الدكتور مجدى حجازى بمتابعة الحالة فورا وعلاجها على نفقة الدولة.

وأشار الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المديرية قد قامت بعرض حالة دينا على فريق طبى لبحث حالتها، والذى قرر إجراء 4 عمليات لعلاج الحروق وتجميل وجهها، داخل مستشفى رأس التين العام، وأشار "مجدى" إلى أن المديرية كانت على أتم استعداد للبدء فى علاجها فورا، ولكن الحالة من قررت البدء فى إجراء العمليات عقب عيد الفطر المبارك.

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