استجابة لـ"اليوم السابع"..الوزراء يتكفل بعلاج مريض بـ"الهيموفليا"بالشرقية

فى استجابة سريعة لما نشر بـ"اليوم السابع" تحت عنوان (مأساة أم ونجلها فى الشرقية.. الأم تعانى من أمراض مزمنة والابن مريض بـ"الهيموفليا A".. المريض: أحتاج حقنة أسبوعيا بـ1000 جنيه.. وأناشد رئيس الوزراء بتوفيرها من التأمين الصحى) يوم الإثنين الماضى قرر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علاج المريض على نفقة التأمين الصحى ومنحه حقنة (فاكتور 8) بمبلغ 1000 جنيه أسبوعيا مدى الحياة.

جاء ذلك بعد أن نشر "اليوم السابع" تقريرا عن حالة السيد على إبراهيم والمأساة الشديدة التى تعانيها أسرته المكونة من أم ونجلها بكفر البلاسى بمدينة فاقوس محافظة الشرقية.