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الزراعة تبدأ خطة إنشاء مراكز تجميع الألبان لخدمة 4 ملايين فلاح

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الزراعة تبدأ خطة إنشاء مراكز تجميع الألبان لخدمة 4 ملايين فلاح الزراعة تبدأ خطة إنشاء مراكز تجميع الألبان لخدمة 4 ملايين فلاح
بدأت وزراه الزراعة خطة عاجلة لتنفيذ مشروع تجميع إنتاج الألبان من الفلاحين بالمحافظات، ليستفيد من المشروع 4 ملايين مزارع صغير بمناطق الدلتا ووادى النيل بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وقطاع الثرة الحيوانية، وبرنامج الخدمات البيطرية التابع للهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدد من المؤسسات العاملة فى المجال، لتمويل عمليات شراء الألبان من المزارعين وتجميعها فى مراكز تجميع الألبان بالمحافظات، وتوفير معدات التخزين والتبريد لضمان جودة الألبان خلال مراحل التداول والتسويق.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن مراكز تجميع الألبان تقوم بتوريد الإنتاج إلى مصانع الألبان، على أن تكون الوزارة هى التى تراقب آليات التداول والبيع فى إطار دورها فى حماية المربى الصغير الذى يمتلك أكثر من 90% من رؤوس الماشية فى ، مشيرا إلى أن المشروع يضع ضوابط لتشغيل مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية المعنية بتداول الألبان، وتمنح الأجهزة المحلية رخصة التشغيل بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات.

وتابع أن المشروع يستهدف الحد من دور الوسطاء فى عملية تسويق الألبان فى القطاع الريفى، وهو ما يسمح بتجميع اللبن من الفلاحين مباشرة، فى أوعية مصنوعة من مواد مسموح بتداولها صحيا وتسمح بالقيام بعملية الترشيح والتصفية قبل نقل الألبان إلى مركز التبريد بالقرية.

وأوضح أن مراكز التجميع تقدم الرعاية البيطرية للماشية التى يقوم الفلاحون بتسليم ألبانها إلى مراكز التجميع بكل محافظة وقرية، وتقديم أعلاف تتماشى مع حجم ما يقوم بتوريده من ألبان وتحصين ماشيته لمنع انتشار الأمراض الوبائية، وتقديم حزمة من الإرشادات للمزارعين لتطبيق الممارسات الجيدة فى تداول منتجات الألبان وتسهيل الحصول على ماكينات حلب بأقساط تخصم من توريد اللبن، مشيرا إلى أن المشروع يساهم فى توفير فرص عمل للأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين، وضمان حل مشاكل اللبن السائب من خلال توفير مبردات وثلاجات للحفاظ على الألبان وضمان جودتها عند التداول فى محال البيع والأسواق.

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