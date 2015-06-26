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المبعوث الأممى بليبيا: الجميع يأمل من جولة الصخيرات بالمغرب تكون الأخيرة

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المبعوث الأممى بليبيا: الجميع يأمل من جولة الصخيرات بالمغرب تكون الأخيرة المبعوث الأممى بليبيا: الجميع يأمل من جولة الصخيرات بالمغرب تكون الأخيرة
قال مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم فى ليبيا برناردينو ليون، إن الجميع يأمل من جولة الصخيرات بالمغرب أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

و أضاف ليون فى مؤتمر صحفى عقده مساء أمس "نحن نقترب من الحل ومن الواضح أن جميع المشاركين فى الحوار عبروا عن قبولهم للمشروع الرابع كأساس للحل النهائى وهو أمر مشجع للغاية".

وأعرب ليون عن تطلعه إلى أن تسفر المناقشات بين الأطراف المشاركة فى الحوار خلال الأيام المقبلة عن "اتفاق يقبله الجميع".

وأضاف المبعوث الأممى إلى ليبيا، "لقد بدأنا لقاءاتنا من خلال تلقى ملاحظات المؤتمر الوطنى العام على النص"، متابعًا: "بعض المشاركين الآخرين سيصلون خلال الساعات المقبلة، وسنستمر فى النقاش".

وأشار ليون إلى أنه سيعلن خلال الأيام المقبلة قراءة أكثر واقعية حول الاحتمالات لوضع اللمسات الأخيرة على النص الذى يقبله جميع الأطراف فى أقرب وقت ممكن.
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