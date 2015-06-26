المساعدة الأميركية للسوريين تصل إلى 4 مليارات دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس انها ستقدم 360 مليون دولار اضافية بعنوان "مساعدة حيوية" لضحايا الحرب الأهلية فى سوريا ما يرفع اجمالى قيمة المساعدات الاميركية الى اربعة مليارات دولار.

وستستخدم المساعدة الجديدة فى تمويل برامج الامم المتحدة ومنظمة غير حكومية فى سوريا حيث قتل اكثر من 230 الف شخص منذ بداية النزاع قبل اكثر من اربع سنوات.

وقالت الخارجية الاميركية فى بيان ان "هذا التمويل الجديد سيستجيب جزئيا لنداءات الامم المتحدة المساهمة لعام 2015 والبالغة 8,4 مليارات دولار لسوريا والمنطقة".

وأضاف البيان "للأسف حتى مع المساهمة التى نعلنها اليوم هناك نقص كبير فى الاستجابة لنداء الأمم المتحدة" مؤكدا "ان آلام وحاجات السوريين مستمرة فى بلوغ مستويات لم تكن متخيلة فى السابق".