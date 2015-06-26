مقاتلو الشباب يهاجمون قاعدة للإتحاد الافريقى جنوبى العاصمة الصومالية

قال مسئولون عسكريون ومتحدث باسم حركة الشباب الصومالية ان مسلحين ينتمون للجماعة المتشددة تبادلوا اطلاق النار مع جنود للاتحاد الافريقى بعد ان اقتحموا بسيارة ملغومة قاعدتهم جنوبى العاصمة مقديشو فجر اليوم الجمعة.

وقع الهجوم فى ليجو بمحاذاة الطريق الرئيسية التى تربط مقديشو بمدينة بيدوا بينما كان السكان يتجمعون لأداء الصلاة.

وقال "الميجر نور أولو" هو ضابط عسكرى لرويترز "اندفعت سيارة ملغومة الى قاعدة الاتحاد الافريقى فى ليجو وأعقب هذا تبادل كثيف لإطلاق النار".

وأضاف قائلا "فى البداية فتحت قوات الاتحاد الافريقى النار على السيارة المغلومة المسرعة، لكن السيارة شقت طريقها الى الداخل".