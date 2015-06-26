ممكن تصيبك بضمور الجلد.. ماتستخدمش كريمات الكورتيزون من غير إشراف طبى

يستخدم البعض الكريمات والمراهم التى تحتوى على مادة الكورتيزون دون استشارة الطبيب وبطرق عشوائية؟ فهل لهذه الكريمات أضرار على البشرة وكيف ومتى يمكن استخدامها؟

وحول هذا، يجيب الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، مؤكدا أن الكريمات الغنية بالكورتيزون هامة وأساسية لأنها تستخدم فى الكثير من الحالات كالاكزيما والصدفية وبعض حالات البهاق والثعلبة، ولكن يجب أن تكون تحت إشراف الطبيب.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الاستخدام العشوائى والذى يتم دون إشراف طبى، يتسبب فى آثار ضارة على جلد الخدين والذقن وقد تتسبب فى ظهور شعر كثيف فى الوجه أو تكون شعيرات دموية تحت الجلد سهلة النزف، وقد يتعرض الشخص لإصابته بضمور فى الجلد ويظهر فى صورة خطوط حمراء عميقة يصعب علاجها.

وينصح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بضرورة استخدام هذه الكريمات المكونة من الكورتيزون تحت إشراف طبى، وذلك تجنبا لحدوث مضاعفاتها.