' صلاح يهتم باسم النادي الذي ينتقل إليه أكثر من اهتمامه بالراتب '

يرى حسين ياسين مراسل شبكة Bein sports في إيطاليا أن انتقال محمد صلاح لاعب تشيلسي المعار لفيورنتينا إلى فريق جديد لن يرتبط بالمال فقط.

صلاح هو محور اهتمام الصحافة الإيطالية هذه الأيام، بين بقاءه في تشيلسي أو استكمال مشواره مع فيورنيتا، أو الانتقال لفريق جديد داخل أو خارج إيطاليا.

وتتهافت عدة أندية على ضم صلاح بعد تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفيولا، مثل ميلان وإنتر ويوفنتوس في إيطاليا، وأتليتكو مدريد الإسباني وفولفسبورج الألماني وغيرهم.

وقال ياسين في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة بقناة LTC يوم الخميس: "رغم أن الراتب مهم لأي شخص، لكني أعلم أن صلاح يهتم باسم النادي أولا".

وأضاف "المنافسة على لقب الدوري والمشاركة في البطولات الأوروبية هي أمور مهمة تشغل بال اللاعب أكثر من الراتب".

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