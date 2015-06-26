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الكشف عن - ما دار في المكالمة الهاتفية بين راموس ورئيس ريال مدريد

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الكشف عن - ما دار في المكالمة الهاتفية بين راموس ورئيس ريال مدريد الكشف عن - ما دار في المكالمة الهاتفية بين راموس ورئيس ريال مدريد

مسلسل مستمر وقصة على ما يبدو لن تنتهي قريبا بين سيرخيو راموس وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

طبول الحرب بدأت في مدريد بعد مشاكل عديدة ظهرت بين راموس والإدارة مع دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات مع المدافع الإسباني.

ريال مدريد حتى الآن لم يجدد عقده مع راموس إذ يطلب الأخير 10 ملايين يورو سنويا والنادي الملكي يرفض.

في تلك الأثناء ظهر اهتمام من مانشستر يونايتد بضم راموس.

وفي أخر تطورات الأحداث بين ريال مدريد وراموس. جرت مكالمة هاتفية بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وراموس بشأن الرحيل من عدمه من ريال مدريد.

وكشف الصحفي الإسباني الشهير جوزيب بيدريرول في برنامجه (Jugones) عن تفاصيل ما جرى بين ريال مدريد وراموس.

وكل ما يلي على حسب ما نشره وأكده الصحفي الإسباني خلال برنامجه..

رئيس ريال مدريد: أهلا سيرخيو راموس.

راموس: أهلا سيدي الرئيس.

راموس: أطلب منك الاستماع إلى أي عرض قادم من أجلي.

رئيس ريال مدريد: حسنا سنفعل ذلك. ولكن ريال مدريد هو منزلك ونحن نعتمد عليك.

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