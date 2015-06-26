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مسلسل دي خيا مستمر .. مانشستر يضع شروط تعجيزية أمام ريال مدريد

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مسلسل دي خيا مستمر .. مانشستر يضع شروط تعجيزية أمام ريال مدريد مسلسل دي خيا مستمر .. مانشستر يضع شروط تعجيزية أمام ريال مدريد

شروط تعجيزية أمام ريال مدريد. إما القبول والفوز بأنخيل دي خيا أو الرفض وبقاء الإسباني في حراسة مرمى مانشستر يونايتد.

دي خيا هدفا أساسيا لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لأجل تدعيم صفوف الملكي بأبرز الحراس على مستوى العالم في الوقت الحالي.

مانشستر يونايتد يقاتل لأجل البقاء على حراسة الذي كان أحد الأسباب الأساسية في احتلال الفريق المركز الرابع والعودة إلى دوري أبطال أوروبا من جديد.

ريال مدريد طلب ضم دي خيا مستغلا أن الأخير عقده يتبقى فيه سنة واحدة ولكن الأمور ليست بتلك السهولة.

وخرجت صحيفة مانشستر إيفنج نيوز الإنجليزية بتقرير مطول عن شروط مانشستر يونايتد للتخلي عن دي خيا.

وأكدت مصادر الصحيفة المقربة لنادي مانشستر يونايتد إن النادي الإنجليزي سيطلب ريال مدريد دفع مبلغ 33 مليون جنية إسترليني لأجل الاستغناء عن الحارس الإسباني.

وسيكون رد مانشستر يونايتد هو الرفض على أي عرض أقل من 33 مليون إسترليني. بل ويبدأ مانشستر من الآن محاولات إقناع دي خيا بالبقاء في الفريق الموسم المقبل.

وفي حالة عدم موافقة ريال مدريد على شروط مانشستر يونايتد فإن النادي لن يترك دي خيا يرحل.

حتى وإن كان سينتهي عقده الموسم المقبل فإن يونايتد لن يقبل أقل من 33 مليون وبدأ بالفعل الحديث مع الحارس الإسباني للتجديد بعرض يجعله الحارس الأغلى في العالم.

ريال مدريد من جانبه أوقف مفاوضات صفقة دي خيا حسبما أكده راديو كوبي الإسباني بسبب قضية سيرخيو راموس.

ريال مدريد حتى الآن لم يجدد عقده مع راموس إذ يطلب الأخير 10 ملايين يورو سنويا والنادي الملكي يرفض.

في تلك الأثناء ظهر اهتمام من مانشستر يونايتد بضم راموس.

ليستمر مسلسل دي خيا ويتوصل الحرب بين يونايتد وريال مدريد.

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