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تقارير - مانشستر يتغلب عن أرسنال في صراع شنايدرلين

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تقارير - مانشستر يتغلب عن أرسنال في صراع شنايدرلين تقارير - مانشستر يتغلب عن أرسنال في صراع شنايدرلين

أكدت صحيفة ميرور البريطانية تفوق مانشستر يونايتد على أرسنال في سباق الحصول على الفرنسي الدولي مورجان شنايدرلين لاعب وسط ساوثامبتون.

أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنام ومانشستر يونايتد وليفربول أبدوا إعجابا باللاعب خلال الموسمين الماضيين.

اللاعب خرج وأكد إنه يريد الرحيل من ساوثامبتون وإنه "في مفاوضات مع فريق كبير والأمور تبدو جيدة".

وأشارت ميرور إن مصادر قوية لنادي مانشستر يونايتد أخبرت الصحيفة إن يونايتد حسم الصفقة لصالحه وإن الصفقة قد تحسم قبل عودته لتدريبات ساوثامبتون الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر إن الهولندي لويس فان جال المدير الفني ليونايتد أعطى الضوء الأخضر لإدارة يونايتد من أجل حسم صفقة شنايدرلين الذي سيوقع على عقد مدته 4 سنوات.

ومن جانبه أكد ديفيد مكدويل الصحفي المقرب والموثوق لنادي ساوثامبتون إن اللاعب حقا على أعتاب يونايتد وأنه "سيكون صفقة رائعة لمانشستر".

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