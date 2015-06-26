تحرير 1139 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين يتعاطون المخدرات بسوهاج

قال العميد هشام عبد الصمد، مدير إدارة مرور سوهاج، إن الإدارة شنت حملة على الطرق الصحراوية والزراعية، للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المرورى وضبط المخالفين من قائدى السيارات والمركبات، وذلك بإشراف اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية نائب مدير الإدارة.

وأوضح عبد الصمد فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن تحرير 1139 مخالفة مرورية، منها 230 مخالفة سحب رُخَص، و241 مخالفة رادار، و18 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و12 مخالفة استخدام هاتف محمول أثناء القيادة، و13 مخالفة حجز دراجات بخارية، و155 مخالفة على نموذج 125 مرور، و115 مخالفة انتظار خاطئ، و90 مخالفة بدون تسيير، و140 مخالفة قيادة بدون رخصة.

كما تم سحب 25 عينة مخدرات من السائقين، أسفرت عن إيجابية 3 منها، هم (محمود. س. ف) قائد السيارة رقم (1837 ه ر أ) ويقيم بناحية القرامطة بدائرة مركز سوهاج، و(خالد. أ. م)، قائد السيارة رقم (1867 ه ر أ) ويقيم بناحية الصلعا بدائرة مركز سوهاج، و(علاء. ع. م) قائد السيارة رقم (8496 ه ب أ) ويقيم بنجع طلبه دائرة مركز سوهاج، وتحويلهم للنيابة.

وأشار مدير إدارة مرور سوهاج، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المضبوطين وجار الاستمرار فى شن حملات مماثلة.