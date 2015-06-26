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ضبط تجار مخدات بحوزته 38 قطعة جوهر الحشيش بشرم الشيخ

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ضبط تجار مخدات بحوزته 38 قطعة جوهر الحشيش بشرم الشيخ ضبط تجار مخدات بحوزته 38 قطعة جوهر الحشيش بشرم الشيخ
تمكنت قسم مباحث شرم الشيخ صباح اليوم، من القبض على تجار مخدارت بمنطقة نبق بشرم الشيخ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وردت معلومات إلى الرائد هشام حجازى معاون أول مباحث قسم شرطة ثانى شرم الشيخ بقيام "س.م" عاطل، ومقيم بوادى فيران ابورديس، بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذ من منطقة نبق دائرة قسم شرطة ثانى شرم الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبعرض تلك المعلومات على العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى وجه بتجهيز مأمورية لسرعة ضبطه.

وبتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عامر معاون مباحث قسم شرطة ثانى شرم الشيخ من ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل بدائرة القسم، وبحوزته "38" قطعة لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى قدره (2100) جنيه و3 هواتف محمولة، فتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

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