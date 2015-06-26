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ضبط 66 كيلو بانجو و104 "طرب" حشيش و8000 قرص مخدر فى 7 محافظات

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ضبط 66 كيلو بانجو و104 "طرب" حشيش و8000 قرص مخدر فى 7 محافظات ضبط 66 كيلو بانجو و104 "طرب" حشيش و8000 قرص مخدر فى 7 محافظات
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن الإسماعيلية، والجيزة، والغربية، والمنوفية، ودمياط، والقاهرة، والشرقية، حملاتها الأمنية لملاحقة تجار المخدرات.

ونجحت الحملات الأمنية على مدار 24 ساعة، فى ضبط 66 كيلو و500 جرام من مخدر البانجو، و104 "طرب" حشيش، وكيلو و58 جرام من مخدر الهيروين، و8000 قرص مخدر.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها، خاصة تجار المواد المخدرة، وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

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