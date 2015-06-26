الضحك الهستيرى دون سبب والزعل من أقل كلمة.. دليل على مشكلة عاطفية

فى بعض الأحيان يمر الشخص بمشكلة عاطفية تؤثر على حالته النفسية وتؤدى إلى ظهور أعراض صحية أو خلل فى التعامل الاجتماعى.

وهذا ما يوضحه الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، مؤكدا أنه عندما يمر أحد الأشخاص بمشكلة عاطفية قد تترك أثرا سلبيا على حالته النفسية، فتظهر بعض العلامات التى تدل على وجود خلل فى الحالة النفسية منها الضحك الهستيرى وبلا سبب، والغضب لأسباب بسيطة والشعور بالوحدة.

يتابع أنه من العلامات التى تدل على التعرض لمشكلة عاطفية، النسيان بشكل دائم وعدم القدرة على اتخاذ القرار والشعور بالوحدة الانعزال عن المحيطين.

يوصى د. محمد عادل الحديدى الأشخاص الذين يتعرضون لمشكلة عاطفية أو نفسية، بعدم الاستسلام للأثر السلبى الناتج عنها والانشغال مع المحيطين وفى العمل والعمل على تطوير الذات والقراءة وزيارة الأقارب والاشتراك فى الأعمال التطوعية، حيث إن جميع هذه العوامل تعمل على تحسين الحالة النفسية.

يشير أنه فى حالة الشعور بأعراض الوحدة والبكاء والضحك دون سبب فمن الضرورى استشارة الطبيب المختص للعلاج من خلال جلسات نفسية .