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للنساء.. انتبهى الماء الساخن يضر شعرك

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للنساء.. انتبهى الماء الساخن يضر شعرك للنساء.. انتبهى الماء الساخن يضر شعرك
استخدام الماء الساخن فى غسيل الشعر قد يعرضه للضرر والتلف، هذا ما تؤكده أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد.

عوامل تسبب تلف الشعر


>هناك العديد من العوامل التى تساهم بصورة كبيرة فى زيادة تقصف الشعر وتلفه، منها الإسراف فى استخدام المواد الكيميائية الضارة ومثبتات الشعر، وتكرار تعرضه للسخونة الناتجة عن مجففات الشعر، وتضيف إلى ما سبق هديل جهاد سببا آخر قد تجهله بعض النساء وهو استخدام الماء الساخن فى عملية تنظيف الشعر .

أضرار الماء الساخن على الشعر


>وتؤكد هديل أن تكرار غسيل الشعر بالماء الساخن يعرضه للتلف والجفاف، وقد يتعرض الشعر لضرر يقارب إلى حد كبير ذلك الواقع عليه من استخدام مجففات الشعر الساخنة، فتعرض الشعر للحرارة العالية يسهل من تقصفه وتكسره بل وجفافه.

وتنصح هديل فى المقابل بالاستعانة بالماء البارد فى غسيل الشعر، فهو على العكس يضفى عليه لمعانا ورونقا، كما يحافظ على كثافته ويمنع تقصفه وضعفه.

وتضيف هديل أن غسيل الشعر بالماء البارد يحافظ على فاعلية واستمرار الصبغة - إذا كان الشعر مصبوغا - وهو ما يعنى عدم الحاجة إلى تكرار صبغه على فترات متقاربة.

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