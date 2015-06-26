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ما هي المفاجأة التي حضرها حازم شريف لمحبيه؟

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ما هي المفاجأة التي حضرها حازم شريف لمحبيه؟ ما هي المفاجأة التي حضرها حازم شريف لمحبيه؟

الخميس 25-06-2015 18:50

خصّ محبوب العرب حازم شريف إنستغرام "سيدتي نت" بفيديو خصصه لتجمع "محبي حازم شريف"، شكرهم من خلاله على دعمهم ووقوفهم الدائم إلى جانبه في مسيرته الفنية منذ فوزه في برنامج "أراب أيدول".
وقام حازم بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وأهدى جمهوره مقطع لأغنية "الحبايب" لسلطان الطرب جورج وسوف.
يذكر أن حازم موجود حالياً في دبي ويحلّ ضيفاً على أغلب الإذاعات والتلفزيونات الموجودة هناك.
يذكر ان أغنية تتر مسلسل "بانتظار الياسمين" التي أداها حازم بصوته تلاقي نجاحاً كبيراً رغم المنافسة الحامية.

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سيدتي