منتجو "تشيللو" يعترضون على نسب المشاهدة

بعد إعلان أكثر من شركة إنتاج أن مسلسلها احتل المرتبة الأولى في لبنان، أصدرت شركة "صباح للاعلام" منتجة مسلسل "تشيللو" بياناً صحفياً تحت عنوان "تقارير نسب المشاهدة في لبنان للمسلسلات الدرامية وحقيقة رأي المشاهد" جاء فيه:

"تناقلت بعض وسائل الإعلام والمجلات تقارير وتحاليل خاصة بنسب مشاهدة المسلسلات الدرامية على المحطات التلفزيونية اللبنانية ، وبعد مراجعة هذه التحليلات بحيادية تامة توصلنا إلى خلاصة مفادها أن المشاهد اللبناني بكفة وتقارير وتحليلات نسب المشاهدة بكفة أخرى.

إن خطورة هذه التحاليل والتقارير التي يتم تقديمها إلى المُعلن على شاشات التلفزة اللبنانية على أنها نسب مشاهدة حقيقية، يتم صرف ميزانية إعلانية بناءً عليها مما يُشكل تحايل، وهذا توصيف مُنمق مهذب لهذه الظاهرة غير الصحيحة والتي لا تعكس بالتأكيد الحقيقة ولا تراعي قيمة الأعمال الفنية واستذواق المشاهد لها، بكل بساطة نكتفي بالإشارة إلى أن المشاهد والقارىء اللبناني فيه من الذكاء والمعرفة الكافية ليحسم هذا الجدل العقيم الذي تتداخل فيه مصالح إعلانية وتركيبة تراتبية لمحطات تلفزيونية لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تعكس بالتأكيد رأي المشاهد الذي هو واضح وغير قابل للشك لناحية من هو المسلسل أو المسلسلات التي تستحوذ على مشاهدة مرتفعة خلال الشهر الكريم في لبنان".

وختم البيان: "لقد أردنا من هذا البيان توضيح الحقيقة للرأي العام على أمل أن يرتقي من وراء هذه التقارير وكيفية إعتمادها ونشرها بعض الموضوعية المطلوبة لتطوير الصناعة الدرامية التلفزيونية في لبنان".

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