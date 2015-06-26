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بالفيديو: ما هو سر ظهور أحمد السقا وياسمين عبد العزيز معاً في إعلان غامض؟

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بالفيديو: ما هو سر ظهور أحمد السقا وياسمين عبد العزيز معاً في إعلان غامض؟ بالفيديو: ما هو سر ظهور أحمد السقا وياسمين عبد العزيز معاً في إعلان غامض؟

الخميس 25-06-2015 23:42

ظهر الفنانان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز معاً في إعلان تشويقي مدته لا تزيد عن 10 ثواني، عرض على قناة "الحياة"، من دون معرفة سبب وجودهما معاً وما هي المفاجأة التي يُحضرانها.

فقد ظهر الإثنان في إعلان وهما يتحدثان فيقول السقا لياسمين: "أنتي تعرفي تغني لكن أنا لا، فردت قائلةً خليك أنت في الأكشن وأنا في الكوميدي".

وقد أثار هذا الإعلان الغامض تساؤلات جمهور الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن العمل الذي من المقرر أن يجمعهما قريباً.

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