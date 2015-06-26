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صنّاع إعلان شركة "بيبسي" يرضخون لطلب أسرة علاء ولي الدين

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صنّاع إعلان شركة "بيبسي" يرضخون لطلب أسرة علاء ولي الدين صنّاع إعلان شركة "بيبسي" يرضخون لطلب أسرة علاء ولي الدين

الجمعة 26-06-2015 00:39

أخيراً استطاعت أسرة الفنان الراحل علاء ولي الدين أن تحقق انتصاراً على صنّاع إعلان بيبسي، إذ لم يظهر علاء في الإعلان الذي بدأ عرضه قبل قليل.

وظهر فقط في الإعلان بعض الفنانين مثل هيثم أحمد زكي الذي يتقابل مع والده الراحل أحمد زكي في مشهد خيالي، وظهرت لقطات عديدة من بعض الأفلام القديمة لأحمد مظهر وفؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وظهر أيضاً محمد هنيدي وغيرهم، وغنّى حسين الجسمي تتر الإعلان وظهر فيه أيضاً.

يذكر أن معتز ولي الدين شقيق علاء ولي الدين قد شنّ هجوماً عبر "سيدتي نت" ضد شركة "بيبسي" بعد علمه أن الشركة ستستعين بمشاهد من فيلم شقيقه "الناظر" في إعلان يعرض بداية شهر رمضان المبارك، ويشارك فيه محمد هنيدي من دون الرجوع إلى ورثته، وكان ولي الدين قد هدد باللجوء إلى القضاء في حال ظهور شقيقه في الإعلان.

 

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