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عمرو يوسف متهم بالتحريض على التحرش الجنسي

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عمرو يوسف متهم بالتحريض على التحرش الجنسي عمرو يوسف متهم بالتحريض على التحرش الجنسي

الجمعة 26-06-2015 01:21

تعرّض الممثل عمرو يوسف لهجوم كبير من قبل حملة "شفت تحرش" المنوطة بضبط التحرش في شوارع القاهرة، ومناهضة هذه الظاهرة، خصوصاً في ظل ازديادها في الأعوام الماضية.

واتهمت الحملة يوسف بأنه يحرضّ على التحرش ويروّج له من خلال ظهوره في إعلان لإحدى القرى السياحية وهو يغازل الفتيات ويستغلهن في الإعلان للقرية لجذب العملاء، ودعت الحملة لإيقاف الإعلان بشكل سريع.

 

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