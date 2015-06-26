فقدان الأمل من شفاء إبنة ويتني هيوستن.. وحبيبها المتهم الأول

بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الأطباء من اجل إنقاذ حياة Bobbi Kristina Brown إبنة النجمة الراحلة Whitney Houston، إلا أنها وللأسف لم تتجاوب مع العلاج ولم تسجل أي تحسن في وضعها الصحي منذ 6 اشهر حتى اليوم.

وكشفت صحيفة US Weekly نقلاً عن لسان أحد المقربين من Brown أن الأخيرة تتنفس بشكل طبيعي، إلا انها لا تتجاوب مع محيطها ولا تسمع أو تشعر بأي أحد، ومن المستبعد أن تستعيد وعيها، وفقاً لما كشفه الطاقم الطبي المشرف على وضعها.

ولهذا السبب تم نقل Bobbi Kristina إلى أحد دور الرياعة الخاصة، بعد فقدان الأمل من تحسنها داخل مركز إعادة التأهيل الذي ترقد به منذ عدة اشهر في ولاية أتلانتا الأمريكية.

وأكد أحد أقارب الشابة البالغة من العمر 22 عاماً، أنها باتت الآن في أيدي الله، ولا يسع أي أحد فعل شيء سوى الدعاء لها بالشفاء، كي لا تواجه مصير والدتها، التي رحلت عن عمر ناهز 48 عاماً في الـ 2012، بعد العثور عليها ميتة داخل حوض الإستحمام في منزلها.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أن Nick Gordon حبيب Brown هو المتهم الأول في هذه الحادثة، خصوصاً وأن مشاكل عدة حصلت بينهما في اليوم نفسه الذي عثرت فيه الشرطة على Bobbi Kristina فاقدة للوعي في منزلها.

وستتابع الشرطة الأمريكية تحقيقاتها اللازمة لكشف ملابسات القصة، وسيحكم على Nick بالسجن في حال أثبتت التهمة عليه.

يشار إلى أن عناصر الشرطة في ولاية جورجيا الأمريكية عثروا على Bobbi Kristina Brown فاقدة للوعي داخل حوض الإستحمام في منزلها، في بداية شهر شباط-فبراير، ومنذ ذلك الحين هي في غيبوبة تامة.

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