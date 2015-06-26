كلمات مؤثرة من جمهور مايكل جاكسون في الذكرى السادسة لرحيله

يصادف اليوم 25 حزيران- يونيو الذكرى السادسة لرحيل ملك البوب العالمي Michael Jackson.

Jackson الذي توفي سنة 2009 إثر تناوله جرعة زائدة من حبوب الـ Propofol، لم يغب يوماً عن بال وقلب محبيه، والدليل الأكبر على هذا الامر هو مواقع التواصل الإجتماعي التي ضجت اليوم بصوره وأغانيه.

فقد أطلق المغردون عبر تويتر هاشتاغ #6YearsWithoutMichaelJackson، وتداوله الناشطون بشكل كبير، معبرين عن حبهم لهذا النجم الأسطوري الذي كان ولم يزل من النجوم الأكثر شعبية حول العالم.

ومن أبرز التغريدات التي تم تناقلها: "عندما مات الملك.. ماتت الموسيقى".

"إشتقنا لك.. لن ننساك أبداً".

"بسمتك لم ولن تفارقنا.. فلترقد روحك بسلام".

يشار إلى أن Michael Jackson احتلّ لائحة المشاهير الراحلين الأكثر جنياً للأرباح "highest-earning dead celebrities" لعام 2014، محققاً 140 مليون دولار.

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