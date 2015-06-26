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ثلاثة ملايين عبوة ماء للصائمين والقائمين ينفذها الزاد الخيري ببريدة

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ثلاثة ملايين عبوة ماء للصائمين والقائمين ينفذها الزاد الخيري ببريدة ثلاثة ملايين عبوة ماء للصائمين والقائمين ينفذها الزاد الخيري ببريدة

    قال عبدالعزيز الحسني مدير إدارة البرامج في الزاد الخيري ببريدة: "يتزامن شهر رمضان المبارك هذا العام مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة مما تزداد معه حاجة المصلين في صلاتي التراويح والقيام إلى الماء، ونظراً للطلبات المتزايدة على الماء في الأعوام الماضية من المشترين والمتبرعين فقد تم توقيع عقد تصنيع وتوريد (3.000.000) عبوة ماء على نوعين (قوارير، وكاسات) مخصصة لبرنامج سقيا الزاد للتراويح والقيام لهذا العام 1436ه".

وأضاف الحسني أنها مخصصة للجوامع والمساجد ومشاريع الإفطار، ويتم توصيلها للمشترين أو المتبرعين داخل منطقة القصيم، ويجري توصيل الكميات الكبيرة لخارج المنطقة.

وأوضح أنه يتم البيع بسعر 14 ريالاً لكرتون القوارير، و9 ريالات لكرتون الأكواب، داعياً لجميع المسلمين أن يعينهم على الصيام والقيام وأن يتقبل منهم ما أنفقوا ويزيدهم من فضله.

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