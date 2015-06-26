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مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد الإنسانية توزع ١٥٠ ألف وجبة إفطار على الأسر المحتاجة

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مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد الإنسانية توزع ١٥٠ ألف وجبة إفطار على الأسر المحتاجة مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد الإنسانية توزع ١٥٠ ألف وجبة إفطار على الأسر المحتاجة

    ساهمت مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية في إعداد وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف وجبة إفطار صائم بالتعاون مع جامعة الملك سعود وفريق إبداع التطوعي والتي يتم توزيعها في الطرقات. كما أنه تم تخصيص عدد كبير من الوجبات سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة في حي السبالة، وحي الجرادية، وتأتي مبادرة مؤسسة عبدالعزيز بن أحمد الإنسانية من خلال التوجه لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والبرامج التي تخدم الأسر ذوي الظروف الخاصة وتوفير الاحتياجات الضرورية خاصة وأن المؤسسة ساهمت منذ فترة في دعم الأسر من خلال برنامج كسوة شتاء الذي استفاد منه أكثر من٥٠٠ أسرة.

ووجه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بأن يتم التركيز على هذه الأسر، لكي تستطيع تلبية احتياجات رمضان من خلال هذه الوجبات.

ويشرف على البرنامج أكثر من ١٣٠ متطوعا تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات بحيث يتم التأكد من احتياج الأسرة ومن ثم توفير متطلباتها.

يذكر أن للمؤسسة جهود خيرية كبيرة هدفها الإسهام في خدمة المجتمع والتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة من خلال تلمس احتياجاتهم.

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