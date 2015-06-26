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وزير التعليم يطلق 12 مبادرة تطوعية ويفتتح مقر مؤسسة تكافل

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وزير التعليم يطلق 12 مبادرة تطوعية ويفتتح مقر مؤسسة تكافل وزير التعليم يطلق 12 مبادرة تطوعية ويفتتح مقر مؤسسة تكافل

    دشن الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل مؤخرا عدداً من المشروعات والمبادرات التي تنفذها مؤسسة تكافل الخيرية لخدمة الطلاب والطالبات للعام الدراسي القادم، ابرزها تطوير العمل التطوعي في القطاع التعليمي،التعاون مع عدد من الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، منظومة الأنظمة والخدمات الاليكترونية، اطلاق مبادرة التدريب وصقل المهارات، مبادرة الكتاب الإلكتروني.

وكان الوزير الدخيل قد افتتح المقر الجديد لمؤسسة تكافل الخيرية واطلع على سير العمل في المؤسسة وتسجيل الطلاب والطالبات المستفيدين للعام القادم ،وأشاد بجهود وبرامج وخطة مؤسسة تكافل واعتبرها منصة متقدمة للعمل التطوعي في المملكة.

كما اطلع على آلية الاستحقاق ونظام التسجيل الإليكتروني وبرنامج وجبتي الذي يخدم الحد الجنوبي للمملكة والتي تزيد على أحد عشر مليون وجبة سنوياً، كما استمع الى تقرير موجز من أمين عام المؤسسة د. محمد عبدالعزيز العقيلي عن عدد من البرامج والمبادرات التي نفذتها المؤسسة بالشراكة مع بعض الجهات الداعمة كمبادرة هدية المعرفة، ومبادرة براعم التقنية، وشكر جهود المعلمين والمعلمات المتطوعين مع برامج المؤسسة والبالغ عددهم 80.000 متطوع في 43 إدارة تعليم في مختلف مناطق المملكة.

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