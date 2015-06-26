اعتماد 45 مركزاً للانتخابات البلدية بتبوك

اعتمدت اللجنة العامة للانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية 45 مركزاً انتخابياً في منطقة تبوك، تشرف عليها اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بالمنطقة في الدورة الثالثة منها 16 مركزاً انتخابياً للنساء و29 مركزاً انتخابياً للرجال، منها في مدينة تبوك 13 مركزاً للرجال وأربعة مراكز للنساء.

وفي محافظات الوجه وأملج وضباء وتيماء مركزان انتخابيان للرجال ومركز انتخابي للنساء، وفي محافظة حقل والبدع ومركز بئر بن هرماس والقليبة واشواق والمنجور والشبحة وبداء مركز انتخابي للرجال وآخر للنساء.

وحددت اللجنة سن الناخب يوم الاقتراع ب 18 عاماً والمرشح ب 25 عاماً وألا تقل شهادته عن شهادة الثانوية العامة، وبالنسبة للمرأة الناخبة أو المرشحة للانتخابات حصولها على الهوية الوطنية عند الدخول كناخبة أو الترشح للانتخابات.

وأكد رئيس اللجنة المحلية للانتخابات بمنطقة تبوك م. محمد العمري أن اللجنة حددت المراكز الانتخابية للرجال والنساء في مباني مراحل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمراكز الحضارية والاجتماعية سواء في مدينة تبوك، أو في المحافظات والمراكز التابعة، وجاري تجهيزها من قبل اللجنة ووضع الأرقام على كل مركز انتخابي، وتحديد عناوين المراكز، وأسماء رؤسائها ورقم الدائرة.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات البلدية اعتمدت البرنامج الزمني للانتخابات في جميع مراحلها، التي تشمل مرحلة قيد الناخبين، وتسجيل المرشحين، ومرحلة إعلان القوائم الأولية والنهائية للناخبين والمرشحين، وحملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، ومرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، حيث تبدأ المرحلة الأولى قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة يوم السبت 7/11/1436ه حتى يوم الاثنين 1/12/1436ه لمدة 21 يوماً وسيتم خلال الدورة الثالثة للانتخابات البلدية تزامن قيد الناخبين أول مرة مع تسجيل المرشحين الذي سيبدأ من الأحد 15/11/1436ه وينتهي يوم الخميس 4/12/1436ه ولمدة (17) يوماً.

وأن عملية قيد الناخبين وتسجيل المرشحين ستتم في مراكز الانتخاب المحددة في نطاق كل أمانة وبلدية، وشدد على أن عملية قيد الناخبات وتسجيل المرشحات ستتم في مراكز انتخابية نسائية مستقلة تعمل فيها لجان انتخابية نسوية مؤهلة.