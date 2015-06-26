أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تأهيل الدمام يوجه الأسر لحماية أفرادها من المخدرات

Google+ Print

    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة بالقسم النسائي في مركز التأهيل الشامل بالدمام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية مساء امس الاول ورشة عمل بعنوان "دور الأسرة في حماية الفرد من المخدرات" ، وذلك في مقر الدار بهدف توضيح دور الأسرة في حماية الفرد من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتهدف الورشة التي قدمتها ميثاء القحطاني تحت إشراف قسم العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالمركز، إلى غرس العقيدة الخالصة، والدعوة إلى التحلي بالآداب والأخلاق الفاضلة، والتنفير من الأخلاق المذمومة والترهيب منها، إضافة إلى بيان أهمية الأسلوب الجذاب لتقديم النصيحة للأبناء، والاهتمام بطرق التّعامل معهم لبناء جسور الثّقة والتّفاهم في العلاقات العائلية.

وشملت الورشة التي حضرها 50 موظفة من منسوبات مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام على عدة محاور منها: دور الأسرة في المجتمع، وأهمية الحوار الأُسري، وكيفية التعامل مع الابن المدمن، ومسؤولية الوالدين في التربية، كما استعرضت القحطاني عددا من المفاهيم الخاطئة في التربية وكيفية تقويمها، الى جانب ركن تعريفي للاستشارات تم تخصيصه للمستفيدات لمدة ثلاثة ايام، واختتمت الورشة بتقديم إدارة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام شهادة شكر للمدربة تقديراً لجهودها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية