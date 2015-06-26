تأهيل الدمام يوجه الأسر لحماية أفرادها من المخدرات

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة بالقسم النسائي في مركز التأهيل الشامل بالدمام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية مساء امس الاول ورشة عمل بعنوان "دور الأسرة في حماية الفرد من المخدرات" ، وذلك في مقر الدار بهدف توضيح دور الأسرة في حماية الفرد من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتهدف الورشة التي قدمتها ميثاء القحطاني تحت إشراف قسم العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالمركز، إلى غرس العقيدة الخالصة، والدعوة إلى التحلي بالآداب والأخلاق الفاضلة، والتنفير من الأخلاق المذمومة والترهيب منها، إضافة إلى بيان أهمية الأسلوب الجذاب لتقديم النصيحة للأبناء، والاهتمام بطرق التّعامل معهم لبناء جسور الثّقة والتّفاهم في العلاقات العائلية.

وشملت الورشة التي حضرها 50 موظفة من منسوبات مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام على عدة محاور منها: دور الأسرة في المجتمع، وأهمية الحوار الأُسري، وكيفية التعامل مع الابن المدمن، ومسؤولية الوالدين في التربية، كما استعرضت القحطاني عددا من المفاهيم الخاطئة في التربية وكيفية تقويمها، الى جانب ركن تعريفي للاستشارات تم تخصيصه للمستفيدات لمدة ثلاثة ايام، واختتمت الورشة بتقديم إدارة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام شهادة شكر للمدربة تقديراً لجهودها.