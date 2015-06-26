أمن الغربية يكشف ارتكاب 18إرهابيا 27 عملية بزفتى والسنطة وسمنود

كشفت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية برئاسة اللواء عبد اللطيف، الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى، رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن الوطنى قيام الـ18إرهابيا المقبوض عليهم ضمن 4 خلايا إرهابية وبحوزتهم 11 بندقية آلية كلاشينكوف، بارتكاب 27عملية إرهابية بمدن سمنود وزفتى والسنطة وكفر الزيات.

واعترف المتهمون، بإدارة حظيرة أرانب بقرية ميت حواى مركز السنطة لتصنيع العبوات المتفجرة، وبتفتيش المزرعة انفجرت إحدى العبوات، مما أدى إلى استشهاد أمين الشرطة محمود محمد الشافعى من قوة الحماية المدنية.. فى المحضر رقم 4217 إدارى مركز السنطه 2015، وقيامهم بتفجير برج ضغط عالى بقرية عزبة سليمان مركز السنطة، فى المحضر رقم 2265 إدارى مركز السنطة، وتفجير برج ضغط عالى بطريق طنطا- زفتى فى المحضر رقم 3461 إدارى مركز زفتى، وتفجير برج ضغط عالى بطريق حانون بركة السبع فى المحضر رقم 7950 إدارى مركز زفتى، والشروع فى تفجير برج ضغط عالى بقرية الراهبين مركز سمنود، وتم ضبط مرتكبى الواقعة قبل إتمام التنفيذ فى المحضر رقم 7019 إدارى مركز سمنود، تفجير برج ضغط عالى بقرية كفر المحروق - مركز كفرالزيات فى المحضر رقم 6184 إدارى مركز كفرالزيات.

وإشعال إطارات كاوتشوك على شريط السكة الحديد خط زفتى بنها فى المحضر رقم 1347 إدارى مركز زفتى حرق عدد من عربات قطار قادم لمدينة زفتى من مدينة الزقازيق فى المحضر رقم 2269 جنح مركز زفتى، قطع طريق بإطارات كاوتشوك مشتعلة بطريق السنطه- زفتى فى المحضر 5218 إدارى مركز السنطة، قطع طريق بإطارات كاوتشوك مشتعلة بطريق السنطة زفتى فى المحضر 796 إدارى مركز السنطة، قطع طريق بإطارات كاوتشوك مشتعلة بطريق السنطة- طنطا فى المحضر 1852 إدارى مركز السنطة،حرق كشك مرور بطريق زفتى -بركة السبع فى المحضر 5233 إدارى مركز شرطة زفتى لسنة 2014.

وقام المتهمون، بحرق مخزن أدوية خاص بعضو سابق بلجنة الدستور فى المحضر11770إدارى مركز زفتى لسنة 2014، وحرق مخزن إدارة تموين زفتى فى المحضر رقم 18491 إدارى مركز زفتى لسنة 2014، حرق محطة تقوية هاتف محمول بقرية حانوت مركز زفتى فى المحضر 3348 جنح مركز زفتى لسنة 2014، وحرق محطة تقوية هاتف محمول بقرية المنشية الكبرى - مركز السنطة فى المحضر رقم 9016 إدارى مركز السنطة لسنة 2014، وحرق محطة تقوية هاتف محمول بعزبة مبارك - مركز السنطة فى المحضر رقم 1798 إدارى مركز السنطة حرق 3 فلنكات خشبية بالكوبرى الفرنساوى بين مدينتى زفتى ميت غمر فى المحضر 15666 إدارى مركز زفتى لسنة 2014،حرق (4) بكرات كابلات كهربائية حكومية فى المحضر 14341 إدارى مركز زفتى لسنة 2014، وحرق (2)سيارة خاصة بقرية مسجد وصيف مركز زفتى فى المحضر 7294 إدارى مركز زفتى لسنة 2014،حرق سيارة ملك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بزفتى فى المحضر رقم 12805 إدارى مركز زفتى لسنة 2014، حرق سيارة ملك شركة كهرباء زفتى فى المحضر رقم 16173 إدارى مركز زفتى لسنة 2014 وتم عرض المتهمين على نيابة شرق طنطا الكلية وقررت حبسهم 15يوما على ذمة التحقيقات.

كان المستشار عبد الناصر جمعة المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، كلف فريق النيابة العامة بشرق طنطا، والذى ضم إسلام الحديدى وفتحى زهران أبو الخير وخالد عبد الودود ومحمد عياد ومينا رؤوف وكلاء نيابة شرق طنطا الكلية برئاسة محمود عوف رئيس نيابة شرق طنطا الكلية، وتحت إشراف المستشار إبراهيم أبو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بفتح تحقيقات موسعة من جديد فى جميع القضايا التفجيرات التى قيدت ضد مجهول فى الفترة الماضية، بعد سقوط 64 إرهابيا خلال الفترة الماضية كونوا عدد من الخلايا الإرهابية قامت بأعمال التفجيرات التى شهدتها المحافظة والمحافظات المجاورة، والذين اعترفوا بارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات، ولم يتوصل إليهم الأمن الوطنى والمباحث الجنائية وقيدت هذه القضايا ضد مجهول، واعترف المتهمون بارتكاب 27 واقعة.

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