محافظة القاهرة: ردم هبوط أرضى بالمطرية عمقه 4 أمتار دون خسائر فى المرافق

أكد الدكتور مجدى شريف، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة القاهرة، أنه تم ردم الهبوط الأرضى الذى وقع بشارع عمر المختار مع تقاطع شارع المطحن بالمطرية، بسبب أعمال حفر الصرف الصحى.

وأضاف رئيس غرفة العمليات بالمحافظة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب الهبوط الأرضى هو وجود تفريغ تحت طبقة الأسفلت بسبب أعمال الصرف الصحى التى تتم فى الموقع، مشيرا إلى أنه لا توجد خسائر، لأن الحفرة ليس بها أى مرافق، موضحا أن عمق الهبوط وصل 4 أمتار، حيث تم تكسير طبقات الأسفلت التى لا يوجد أسفلها رمال وتم تأسيس التربة بإلقاء رمل وإعادة السفلتة مرة أخرى.

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