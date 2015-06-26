بطول 3400 متر.."الإسكندرية" تعد اليوم "أطول مائدة طعام فى العالم"

تستعد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة لتنظيم أطول مائدة إفطار رمضانية فى العالم، على كورنيش الإسكندرية.>وقال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، إن المائدة ستكون بطول 3400 متر، من منطقة ستانلى وحتى سان استيفانو، بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والغرفة التجارية، وسيشارك بها عدد من أكبر مطاعم اللحوم والأسماك بالإسكندرية.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من تلك المائدة هو استعادة الوجه السياحى المشرف لمدينة الإسكندرية من خلال إدخالها موسوعة جينيس لتنظيمها أطول مائدة فى العالم، حيث سيتم التبرع بـ7500 وجبة لصالح أطول مائدة إفطار، كما سيتم تكرار تنظيمه فى القرى الأكثر احتياجا بالإسكندرية على مدار الشهر الكريم.

وأكد فريق "راديو أكتف" صاحب فكرة تنظيم أول مائدة فى العالم، على أنه تم مخاطبة العديد من المطاعم والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والتى أبدت استعدادها للمشاركة فى هذا الحدث، وأيضا توفير الوجبات وهيئات أخرى من أجل استضافة حكم موسوعة جينيس .

كما أنه سوف يتم تصوير الحدث من قبل المنطقة الشمالية بطائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى بعض مصورى الفوتوغرافيا والفيديو وسوف يتم تغطية هذا الحدث من قبل وسائل الإعلام.