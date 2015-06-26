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سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع لتنظيم "داعش" بمنطقة "وادى مرقص" بدرنة

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سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع لتنظيم "داعش" بمنطقة "وادى مرقص" بدرنة سلاح الجو الليبى يستهدف مواقع لتنظيم "داعش" بمنطقة "وادى مرقص" بدرنة
قال عبد الكريم صبرا،الناطق باسم مجموعة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الليبى، إن سلاح الجو استهدف خلال الساعات الماضية مواقع تنظيم "داعش" فى منطقة وادى مرقص، التى تبعد عن مدينة درنة بـ30 كيلومترًا.

وأضاف صبرا فى تصريحات له اليوم ، أن القصف الذى وصفه "بـالمركز" استهدف أيضًا منطقة الفتايح المحاذية لمدينة درنة شرقًا والتى تعتبر حاليًا من أكبر تمركزات تنظيم "داعش" فى المنطقة، وشمل منطقتى رأس العقبة وما يعرف بـ"الكورفات السبعة".

وعلى صعيد آخر، قال صبرا إن مدنيين أصيبا جراء انفجار لغم مساء الخميس فى إحدى السيارات التابعة للشركة العامة للكهرباء بمحور عين مارة؛ مما أسفر عن إصابة المواطنين: فرج جاد موالى ويعمل فنى الصيانة، وفصيل أشريفى من سكان المنطقة.
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