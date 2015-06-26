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إصابة أمينى شرطة أثناء ضبطهما مسجل بحوزته قنبلة وسلاح آلى ببولاق الدكرور

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إصابة أمينى شرطة أثناء ضبطهما مسجل بحوزته قنبلة وسلاح آلى ببولاق الدكرور إصابة أمينى شرطة أثناء ضبطهما مسجل بحوزته قنبلة وسلاح آلى ببولاق الدكرور
أصيب شرطيين من قوة مباحث قسم بولاق الدكرور، أثناء حملة أمنية استهدفت منزل أحد العناصر الجنائية ويدعى "سيد بريزة" مطلوب على ذمة قضية قتل وعثر بحوزته على قنبلة يدوية وسلاح آلى.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من المقدم هانى الحسينى ومعاونوه الرائدان محمد جمال وطارق مدحت، يفيد بضبط أحد العناصر الجنائية الخطيرة، أثناء مداهمة منزله بمنطقة بولاق، لصدور قرار بضبطه وأحضاره لإتهامه ببمارسة البلطجة على منطقة بولاق الدكرور، ولصدور قرار بضبطه فى قضية قتل.

وباستهداف منزل المتهم قام عدد من أقاربه بمحاولة إثارة الشغب والتعدى على قوات الأمن، وتمكنت قوات قسم بولاق من فرض سيطرتها عل تلك العناصر وضبط 3 آخرين أثناء محاولتهم تهريب المتهم.

وعثرت أجهزة الأمن بحوزة المتهم المضبوط على سلاح نارى وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومبلغ مالى، وقنبلة يدوية وبإخطار اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة أمر بإحالة المتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وأكد مصدر أمنى إصابة أمينى شرطة خلال محاولة ضبط المتهم تم نقلهما لمستشفى العجوزة لتلقيى العلاج.

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مصر 365