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النيابة تفتح تحقيقات موسعة حول قضايا التفجيرات المقيدة ضد مجهول بالغربية

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النيابة تفتح تحقيقات موسعة حول قضايا التفجيرات المقيدة ضد مجهول بالغربية النيابة تفتح تحقيقات موسعة حول قضايا التفجيرات المقيدة ضد مجهول بالغربية
كلف المستشار عبد الناصر جمعة، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، فريق النيابة العامة بشرق طنطا بفتح تحقيقات موسعة فى جميع القضايا التفجيرات التى قيدت ضد مجهول فى الفترة الماضية بعد سقوط 64 إرهابيًا كونوا عددًا من الخلايا الإرهابية قامت بأعمال التفجيرات التى شهدتها المحافظة والمحافظات المجاورة والذين اعترفوا بارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات ولم يتوصل إليهم الأمن الوطنى والمباحث الجنائية وقيدت هذه القضايا ضد مجهول.

واعترف المتهمون بارتكاب عدد من هذه الوقائع المحفوظة مما دفع المحامى العام لنيابات الاستئناف لإصدار قرار بفتح تحقيقات موسعة فى جميع قضايا الإرهاب والتفجيرات والخلايا الإرهابية على مستوى المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية من الأمن الوطنى والمباحث الجنائية قد تمكنت من ضبط مرتكبى هذه الوقائع وكان آخرها الخلية الإرهابية المكونة من 18 إرهابيًا وعثر بحوزتهم على 11 بندقية آلية وطبنجة وكمية من الذخيرة والمواد المتفجرة.

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مصر 365