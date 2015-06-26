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تجديد حبس "سايس" 15 يومًا لحيازته "رشاش" وذخائر بدون ترخيص فى النزهة

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تجديد حبس "سايس" 15 يومًا لحيازته "رشاش" وذخائر بدون ترخيص فى النزهة تجديد حبس "سايس" 15 يومًا لحيازته "رشاش" وذخائر بدون ترخيص فى النزهة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة، حبس "سايس" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر.

كانت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه قد أمرت بحبس "سايس" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة ذخائر وأسلحة نارية بدون ترخيص.

تمكنت مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط "محمد.ر.إ" 21 سنة "سايس"، وبحوزته رشاش عيار 9 مم، وبخزينته 4 طلقات من ذات العيار، وخزينة أخرى بداخلها 13 طلقة عيار 6 مم، أثناء وجوده بمحل عمله، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وحُرِّرَ محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه.

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مصر 365

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