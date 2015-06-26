أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

شرطة النقل تضبط 21 حالة سرقة ومخدرات وسلاح ونشل بمحطات القطارات والمترو

Google+ Print
شرطة النقل تضبط 21 حالة سرقة ومخدرات وسلاح ونشل بمحطات القطارات والمترو شرطة النقل تضبط 21 حالة سرقة ومخدرات وسلاح ونشل بمحطات القطارات والمترو
تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، من ضبط 21 قضية، منها سرقات عامة، ومخدرات، وسلاح أبيض، ونشل، وقضية فى مجال الاتصالات، و106 قضايا لبائع متجول، و1535 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 55 حكمًا قضائيًا.

قاد الحملات اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365