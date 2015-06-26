شرطة النقل تضبط 21 حالة سرقة ومخدرات وسلاح ونشل بمحطات القطارات والمترو

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، من ضبط 21 قضية، منها سرقات عامة، ومخدرات، وسلاح أبيض، ونشل، وقضية فى مجال الاتصالات، و106 قضايا لبائع متجول، و1535 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 55 حكمًا قضائيًا.

قاد الحملات اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.